أخبار عاجلة

أميركا تقلص وجودها العسكري في إسبانيا لأول مرة منذ 30 عاما (العربية)

Lebanon 24
02-11-2021 | 05:27
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
الصين: الاتفاق العسكري بين أستراليا وأميركا وبريطانيا يهدد الأمن والسلام الإقليمي (العربية)
lebanon 24
02/11/2021 13:09:16 Lebanon 24 Lebanon 24
البنتاغون ينقل 850 جنديا من إسبانيا إلى إيطاليا (العربية)
lebanon 24
02/11/2021 13:09:16 Lebanon 24 Lebanon 24
المبعوث الأممي للسودان: هناك أفكار مطروحة للحوار بين حمدوك والمكون العسكري (العربية)
lebanon 24
02/11/2021 13:09:16 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس وزراء العدو الإسرائيلي يطالب أستراليا بتصنيف "حزب الله" كتنظيم إرهابي بشقيه السياسي والعسكري (العربية)
lebanon 24
02/11/2021 13:09:16 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
07:05 | 2021-11-02
07:00 | 2021-11-02
06:34 | 2021-11-02
06:34 | 2021-11-02
06:08 | 2021-11-02
05:43 | 2021-11-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website