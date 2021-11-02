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أمين عام مجلس التعاون الخليجي يعرب عن دعمه لطلب السعودية استضافة "إكسبو 2030"

Lebanon 24
02-11-2021 | 06:34
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