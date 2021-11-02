نائب رئيس جمعية الصناعيين زياد بكداش للـ"أم تي في": المخيف أنّ الصناعيين اللبنانيين يفتّشون اليوم على الخطة "ب" أي نقل الاستثمارات من لبنان الى الخارج

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