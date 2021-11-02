رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في كلمة له أمام مؤتمر الامم المتحدة للتغير المناخي في غلاسكو: أتوجه اليكم اليوم والعالم يمر بظروف ملحة يواجه فيها تأزماً متزايداً جراء تبعات التغير المناخي

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