ميقاتي من غلاسكو: أتوجه اليكم اليوم وبلدي لبنان يواجه تحديات جمة بما في ذلك الأزمة الاقتصادية والمصرفية والمالية ناهيك ما نتج عن وباء الكورونا وانفجار المرفأ في 4 آب وتبعات الأزمة السورية المزمنة

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