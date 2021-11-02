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ميقاتي من غلاسكو: أتوجه اليكم اليوم وبلدي لبنان يواجه تحديات جمة بما في ذلك الأزمة الاقتصادية والمصرفية والمالية ناهيك ما نتج عن وباء الكورونا وانفجار المرفأ في 4 آب وتبعات الأزمة السورية المزمنة

Lebanon 24
02-11-2021 | 11:32
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