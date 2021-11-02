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ميقاتي: لقد استجاب لبنان للنداء العالمي وهو يؤمن بمكافحة الازمة المناخية من خلال مسار يقوده لتحقيق التنمية المستدامة

Lebanon 24
02-11-2021 | 11:33
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