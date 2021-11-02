ميقاتي: وضعتنا الازمات المتداخلة امام خيار مفصلي في ما يتعلق بمسار التعافي التي نريده مبنيًا على الاستدامة والمرونة كمفاهيم أساسية وطرق عمل واضحة لتحقيق التعافي

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