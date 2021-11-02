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ميقاتي: نحن نعمل على رفع جهوزيتنا لجهة التعجيل في ترجمة الاسهامات المحددة وطنياً على أرض الواقع وكذلك العمل على تعميم مفهوم الاقتصاد الأخضر من خلال مرفق الاستثمار الأخضر الذي نعمل على إنشائه

Lebanon 24
02-11-2021 | 11:34
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ميقاتي: لقد قام لبنان بتعزيز طموحات الاسهامات المحددة وطنياً من خلال مراجعة هدفه بانتاج طاقة متجددة غير مشروطة برفع نسبتها من 15 الى 18% وانتاج طاقة متجددة مشروطة برفع نسبتها من 20 الى 30% بحلول العام 2030
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