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أخبار عاجلة
الخارجية الأميركية: الرئيس بايدن لا يعتزم إنهاء التواجد العسكري في الشرق الأوسط (العربية)
Lebanon 24
02-11-2021
|
15:47
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