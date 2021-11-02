أخبار عاجلة

‏الوكالة الأميركية للتنمية: يجب وقف القتال في تيغراي حيث تهدد المجاعة 900 ألف شخص

Lebanon 24
02-11-2021 | 19:27
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
الوكالة الأميركية للتنمية: يجب وقف القتال في تيغراي حيث تهدد المجاعة 900 ألف شخص
lebanon 24
03/11/2021 07:46:22 Lebanon 24 Lebanon 24
‏الوكالة الأميركية للتنمية: عاملو المجال الإنساني ممنوعون من تقديم المساعدات في تيغراي
lebanon 24
03/11/2021 07:46:22 Lebanon 24 Lebanon 24
الوكالة الأميركية للتنمية الدولية تعلن تقديم 64 مليون دولار كمساعدات إنسانية وطبية لأفغانستان ستوزع عبر منظمات الأمم المتحدة وأخرى غير حكومية
lebanon 24
03/11/2021 07:46:22 Lebanon 24 Lebanon 24
الوكالة الاميركية للتنمية الدولية اطلقت مشروعا بقيمة 29 مليون دولار لتوفير طاقة موثوقة في لبنان
lebanon 24
03/11/2021 07:46:22 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
01:44 | 2021-11-03
01:37 | 2021-11-03
01:34 | 2021-11-03
01:32 | 2021-11-03
01:05 | 2021-11-03
00:57 | 2021-11-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website