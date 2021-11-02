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الوكالة الأميركية للتنمية: يجب وقف القتال في تيغراي حيث تهدد المجاعة 900 ألف شخص
Lebanon 24
02-11-2021
|
19:27
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