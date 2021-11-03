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قيادي كبير في طالبان من بين ضحايا الهجوم الانتحاري على المستشفى العسكري في كابل (العربية)

Lebanon 24
03-11-2021 | 00:57
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