النائب نقولا نحاس عبر "صوت لبنان": حصيلة إتصالات ميقاتي تعطيه صورة أوضح والأزمة مع الخليج لا يمكن عدم معالجتها والهدف الأساسي هو مصلحة اللبنانيين ودعم الاقتصاد

Lebanon 24