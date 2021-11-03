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النائب نقولا نحاس عبر "صوت لبنان": حصيلة إتصالات ميقاتي تعطيه صورة أوضح والأزمة مع الخليج لا يمكن عدم معالجتها والهدف الأساسي هو مصلحة اللبنانيين ودعم الاقتصاد

Lebanon 24
03-11-2021 | 01:37
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