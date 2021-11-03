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نحاس: لننتظر عودة ميقاتي لوضع الاطار الذي سيُعيد الامور الى نصابها وكلّ المسؤولين لديهم مسؤولية وطنية للخروج من الازمة

Lebanon 24
03-11-2021 | 01:44
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