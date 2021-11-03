معلومات للـ"LBCI": وكلاء الدفاع عن غازي زعيتر وعلي حسن خليل تقدما بطلب رد الغرفة ١٢ في محكمة الاستئناف المدنية التي تنظر بطلب الرد الثاني المقدم من قبلهما وذلك بعدما ردت الطلب الاول شكلا لعدم الاختصاص

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