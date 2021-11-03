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الرئاسة المصرية: الحكومة ستبدأ بالانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة في كانون الاول المقبل

Lebanon 24
03-11-2021 | 07:24
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