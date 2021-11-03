وزير الخارجية: لبنان يتطلّع اليوم إلى أشقائه وإلى الدول العربية عموماً ودول الخليج خصوصاً كي يكونوا إلى جانبه في الضائقة الاقتصادية التي يعيش فيها شعبه

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