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وزير الخارجية: لبنان يتطلّع اليوم إلى أشقائه وإلى الدول العربية عموماً ودول الخليج خصوصاً كي يكونوا إلى جانبه في الضائقة الاقتصادية التي يعيش فيها شعبه

Lebanon 24
03-11-2021 | 09:40
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