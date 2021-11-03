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الولايات المتحدة تضيف الشركة الإسرائيلية المصممة لبرنامج "بيغاسوس" للتجسس إلى لائحتها السوداء (الحرة)

Lebanon 24
03-11-2021 | 10:38
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