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مسؤولان أميركيان: إيران استولت على ناقلة نفط ترفع علم فيتنام يوم 24 تشرين الاول الماضي و لا تزال تحتجزها

Lebanon 24
03-11-2021 | 11:02
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