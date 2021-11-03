21
o
بيروت
19
o
طرابلس
18
o
صور
21
o
جبيل
21
o
صيدا
21
o
جونية
17
o
النبطية
12
o
زحلة
15
o
بعلبك
17
o
بشري
21
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
أخبار عاجلة
الأمين العام للأمم المتحدة: قلقون للغاية من تدهور الوضع في إثيوبيا (العربية)
Lebanon 24
03-11-2021
|
14:58
A-
A+
photos
0
A+
A-
مواضيع ذات صلة
الأمين العام للأمم المتحدة يعرب عن قلقه من تصاعد العنف وإعلان الطوارئ في إثيوبيا
Lebanon 24
الأمين العام للأمم المتحدة يعرب عن قلقه من تصاعد العنف وإعلان الطوارئ في إثيوبيا
04/11/2021 03:20:35
04/11/2021 03:20:35
Lebanon 24
Lebanon 24
المتحدثة باسم الأمين العام للأمم المتحدة: صدمنا لقرار إثيوبيا طرد 7 مسؤولين أمميين وسنواصل محادثاتنا معها
Lebanon 24
المتحدثة باسم الأمين العام للأمم المتحدة: صدمنا لقرار إثيوبيا طرد 7 مسؤولين أمميين وسنواصل محادثاتنا معها
04/11/2021 03:20:35
04/11/2021 03:20:35
Lebanon 24
Lebanon 24
الأمين العام للجامعة العربية يعرب عن ثقته أن الرئيس اللبناني ورئيس الوزراء سيتخذان الخطوات اللازمة لإنهاء تدهور العلاقات اللبنانية الخليجية
Lebanon 24
الأمين العام للجامعة العربية يعرب عن ثقته أن الرئيس اللبناني ورئيس الوزراء سيتخذان الخطوات اللازمة لإنهاء تدهور العلاقات اللبنانية الخليجية
04/11/2021 03:20:35
04/11/2021 03:20:35
Lebanon 24
Lebanon 24
الأمين العام للأمم المتحدة يدعو الجيش السوداني إلى "ضبط النفس" خلال تظاهرات السبت
Lebanon 24
الأمين العام للأمم المتحدة يدعو الجيش السوداني إلى "ضبط النفس" خلال تظاهرات السبت
04/11/2021 03:20:35
04/11/2021 03:20:35
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة
هيفا وهبي تخطف الأنظار بفستان ساتان أخضر بمصر.. غناء ورقص ودلع! (صور وفيديو)
Lebanon 24
هيفا وهبي تخطف الأنظار بفستان ساتان أخضر بمصر.. غناء ورقص ودلع! (صور وفيديو)
03:00 | 2021-11-03
03/11/2021 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تغييرات وأحداث ومفاجآت.. بالتفاصيل توقعات ماغي فرح للأبراج لشهر تشرين الثاني 2021
Lebanon 24
تغييرات وأحداث ومفاجآت.. بالتفاصيل توقعات ماغي فرح للأبراج لشهر تشرين الثاني 2021
02:00 | 2021-11-03
03/11/2021 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مصارف اجنبية تتصل بلبنانيين وهذا ما تطلبه
Lebanon 24
مصارف اجنبية تتصل بلبنانيين وهذا ما تطلبه
03:15 | 2021-11-03
03/11/2021 03:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
المغتربون اللبنانيون في أستراليا... يعودون الى الوطن
Lebanon 24
المغتربون اللبنانيون في أستراليا... يعودون الى الوطن
07:47 | 2021-11-03
03/11/2021 07:47:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تغريدة جديدة للسفير السعودي... هذا ما قاله
Lebanon 24
تغريدة جديدة للسفير السعودي... هذا ما قاله
10:48 | 2021-11-03
03/11/2021 10:48:56
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
19:55 | 2021-11-03
ا.ف.ب نقلا عن مصدر مغربي: المغرب لم ولن يستهدف أي مواطن جزائري مهما كانت الظروف والاستفزازات
19:43 | 2021-11-03
إصابات كورونا العالمية تتجاوز 248 مليوناً والوفيات أكثر من 5.25 مليون
19:30 | 2021-11-03
السعودية تعلن الوصول إلى نسبة 70% من التحصين بجرعتين من لقاح كورونا
19:15 | 2021-11-03
الخارجية الأميركية: ليندركينج سيزور الشرق الأوسط الخميس لإجراء محادثات مع مسؤولين يمنيين وآخرين
19:13 | 2021-11-03
موسكو: استئناف مفاوضا فيينا يفتح الطريق أمام رفع العقوبات عن إيران
18:50 | 2021-11-03
السفير السعودي يؤكد حرص المملكة على وحدة واستقرار السودان
فيديو
"فورد" تُطلق منافسا قويا لسيارات "F150" (فيديو)
Lebanon 24
"فورد" تُطلق منافسا قويا لسيارات "F150" (فيديو)
17:00 | 2021-11-03
04/11/2021 03:20:35
Lebanon 24
Lebanon 24
سميرة سعيد تنفعل على مايسترو حفلها أمام الجمهور وتتوقف فجأة عن الغناء (فيديو)
Lebanon 24
سميرة سعيد تنفعل على مايسترو حفلها أمام الجمهور وتتوقف فجأة عن الغناء (فيديو)
06:45 | 2021-11-03
04/11/2021 03:20:35
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد انتشار صورتها ضمن فضيحة "الصور الإباحية" في دبي.. طرد مذيعة من عرض (فيديو)
Lebanon 24
بعد انتشار صورتها ضمن فضيحة "الصور الإباحية" في دبي.. طرد مذيعة من عرض (فيديو)
05:30 | 2021-11-03
04/11/2021 03:20:35
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact