أخبار عاجلة

الخارجية الأميركية: نؤيد المظاهرات السلمية التي نظمها السودانيون ضد الحكم العسكري (الجزيرة)

Lebanon 24
03-11-2021 | 15:05
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
الخارجية الأميركية: ندعو لإبقاء القنوات الدبلوماسية مفتوحة بين لبنان ودول الخليج (الجزيرة)
lebanon 24
04/11/2021 03:20:43 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الأميركية: بايدن لا يعتزم إنهاء التواجد العسكري في الشرق الأوسط
lebanon 24
04/11/2021 03:20:43 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الأميركية: الرئيس بايدن لا يعتزم إنهاء التواجد العسكري في الشرق الأوسط (العربية)
lebanon 24
04/11/2021 03:20:43 Lebanon 24 Lebanon 24
النائب الأول المساعد لوزير الخارجية الأميركية للشؤون السياسية والعسكرية تيموثي بيتس: العماد جوزيف عون خصص لنا وقتاً كبيراً هو وأركانه وأجرينا مناقشات عميقة حول الدعم الأميركي الذي قدمناه للجيش سابقاً وتكلمنا عن حاجاتهم الحالية (الجديد)
lebanon 24
04/11/2021 03:20:43 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
19:55 | 2021-11-03
19:43 | 2021-11-03
19:30 | 2021-11-03
19:15 | 2021-11-03
19:13 | 2021-11-03
18:50 | 2021-11-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website