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قائد الجبهة الداخلية الإسرائيلية أوري غوردين: حزب الله سيطلق آلاف الصواريخ كل يوم في حال حدوث مواجهة
Lebanon 24
03-11-2021
|
16:38
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