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وزير الاستخبارات المصري: يجب التوصّل لصفقة شاملة بغزة تتضمن وقف اطلاق للنار طويل الأمد

Lebanon 24
04-11-2021 | 02:35
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