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نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق: طالبنا جميع الأطراف في إثيوبيا بوقف القتال لتجنب تبعات مرعبة

Lebanon 24
04-11-2021 | 03:05
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