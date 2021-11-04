وقفة لأهالي عين الرمانة والطيونة أمام المحكمة العسكرية احتجاجاً على التوقيفات وبعض محامي الموقوفين طالبوا بإعادة التحقيقات معتبرين أنّ التي أجريت سابقاً مفبركة

Lebanon 24