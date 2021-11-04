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أخبار عاجلة
الرئيس ميقاتي من بعبدا: بحثت مع فخامة الرئيس سبل الخروج من الأزمة الحالية وكان هناك تقارب في وجهات النظر
Lebanon 24
04-11-2021
|
04:03
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