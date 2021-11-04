النقيب السابق لأصحاب الأفران علي إبراهيم لـ"الجديد": الإرتفاع الذي سجّله سعر ربطة الخبز طبيعي و"البروبغندا" الإعلامية التي تحصل للخبز لا تحصل للمواد الأخرى وأنا أسأل "شو البديل" في ظلّ عدم ثبات سعر المحروقات

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