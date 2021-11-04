ميقاتي: هدفنا هو إجراء الانتخابات النيابية وهو الاستحقاق الابرز الذي يتطلع اليه اللبنانيون والمجتمع الدولي كونه سيحدد الاتجاه الفعلي في البلد بعد الاحداث التي انطلقت في 17 تشرين الاول 2019

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