أخبار عاجلة

ميقاتي: هدفنا هو إجراء الانتخابات النيابية وهو الاستحقاق الابرز الذي يتطلع اليه اللبنانيون والمجتمع الدولي كونه سيحدد الاتجاه الفعلي في البلد بعد الاحداث التي انطلقت في 17 تشرين الاول 2019

Lebanon 24
04-11-2021 | 05:48
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
ميقاتي: أكدت للرئيس ماكرون تصميم الحكومة على إجراء الانتخابات النيابية في الربيع المقبل والتي ستسمح بتجديد الحياة السياسية التي يتوق إليها اللبنانيون
lebanon 24
04/11/2021 15:37:48 Lebanon 24 Lebanon 24
المكتب السياسي لحركة أمل: ضرورة إجراء استحقاق الانتخابات النيابية وتأمين كل مستلزماتها التنفيذية واللوجستية ليتمكن اللبنانيون من ممارسة حقهم الديمقراطي
lebanon 24
04/11/2021 15:37:48 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: وزارة الداخلية تتحضر لإجراء الانتخابات النيابية في شهر آذار المقبل قبل شهر رمضان المبارك
lebanon 24
04/11/2021 15:37:48 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: هدفنا أن نأخذ "الختم" من صندوق النقد الدولي وهو الأمر الذي يفتح لنا الكثير من الأبواب
lebanon 24
04/11/2021 15:37:48 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:36 | 2021-11-04
09:19 | 2021-11-04
09:06 | 2021-11-04
08:00 | 2021-11-04
07:54 | 2021-11-04
07:44 | 2021-11-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website