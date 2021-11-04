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ميقاتي: لاننا نؤمن بان الانقاذ لا يمكن ان يكون مسؤولية فردية اطلقنا على الحكومة اسم" معا للانقاذ" في دعوة صريحة لكل الاطراف والمكوّنات اللبنانية المشاركة في الحكومة أو التي هي خارج الحكومة لنعمل معاً من اجل الانقاذ

Lebanon 24
04-11-2021 | 05:48
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ميقاتي: اذا كان سلوك من اختاروا البقاء خارج الحكومة او ينتهجون خط المعارضة يمكن فهمه وتبريره فان ما يجدر التوقف عنده هو نهج التفرّد والتعطيل الذي تعرضت له الحكومة من الداخل
lebanon 24
04/11/2021 15:37:58 Lebanon 24 Lebanon 24
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lebanon 24
04/11/2021 15:37:58 Lebanon 24 Lebanon 24
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lebanon 24
04/11/2021 15:37:58 Lebanon 24 Lebanon 24
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lebanon 24
04/11/2021 15:37:58 Lebanon 24 Lebanon 24
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