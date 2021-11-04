ميقاتي: لاننا نؤمن بان الانقاذ لا يمكن ان يكون مسؤولية فردية اطلقنا على الحكومة اسم" معا للانقاذ" في دعوة صريحة لكل الاطراف والمكوّنات اللبنانية المشاركة في الحكومة أو التي هي خارج الحكومة لنعمل معاً من اجل الانقاذ

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