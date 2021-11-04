ميقاتي: اعتقدنا بأن الواقع المؤلم الذي يمر به وطننا سيدفع الجميع الى التعالي عن الحسابات والاعتبارات الضيّقة والمشاركة الفاعلة في العملية الانقاذية لكن هذا الامر لم يحصل ويا للاسف

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