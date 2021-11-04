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ميقاتي: اعتقدنا بأن الواقع المؤلم الذي يمر به وطننا سيدفع الجميع الى التعالي عن الحسابات والاعتبارات الضيّقة والمشاركة الفاعلة في العملية الانقاذية لكن هذا الامر لم يحصل ويا للاسف

Lebanon 24
04-11-2021 | 05:49
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