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ميقاتي: بعد شهر واحد من عمر الحكومة واجهنا اول امتحان على طاولة مجلس الوزراء، بهدف استدراج الحكومة الى التدخل بامر قضائي لا شأن لها به

Lebanon 24
04-11-2021 | 05:50
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