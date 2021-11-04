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ميقاتي: حاولنا قدر المستطاع وسعينا بكل قوة الى ان يبقى الملف القضائي لانفجار مرفأ بيروت في عهدة القضاء ورفضنا التدخل فيه مع التشديد على تصويب الشطط الذي وقع فيه المحقق العدلي، وخاصة في موضوع محاكمة الرؤساء والوزراء

Lebanon 24
04-11-2021 | 05:51
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ميقاتي: القضية اليوم ان النواب والوزراء لديهم محكمة خاصة تماما كما لكل جهة قضاء خاص بها وبرأيي لا بد من ان تذهب قضية انفجار المرفأ الى السلطة القضائية الاعلى وهنا لا بد من ان تتخذ الجهات المعنية القرار في هذا الشأن
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