ميقاتي: فيما كنا في صدد استكمال البحث في سبل عودة مجلس الوزراء الى الانعقاد تعرضت الحكومة لامتحان جديد هو الاصعب بفعل مواقف شخصية اطلقها وزير الاعلام قبل توليه الوزارة

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