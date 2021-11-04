ميقاتي: على جميع الوزراء التزام التضامن الوزاري والتقيد بمضمون البيان الوزاري الذي حدد القواعد الاساسية لعمل الحكومة وسياستها وكل ما يقال خارج هذه الثوابت مرفوض ولا يلزم الحكومة بشيء

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