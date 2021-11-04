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ميقاتي: على جميع الوزراء التزام التضامن الوزاري والتقيد بمضمون البيان الوزاري الذي حدد القواعد الاساسية لعمل الحكومة وسياستها وكل ما يقال خارج هذه الثوابت مرفوض ولا يلزم الحكومة بشيء

Lebanon 24
04-11-2021 | 05:54
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