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أخبار عاجلة
ميقاتي: عازمون على معالجة ملف العلاقة مع المملكة العربية السعودية ودول الخليج الشقيقة وفق القواعد السليمة ولن نترك هذا الملف ابدا عرضة للتساجل وللكباش السياسي
Lebanon 24
04-11-2021
|
05:54
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