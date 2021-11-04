ميقاتي: أدعو الجميع الى اختصار الطريق والقيام بالخطوات المطلوبة للمساهمة في الحل مع التشديد على عودة الحكومة الى العمل بنشاط وايجابية وتعويض الايام التي ضاعت هدراً في مناكفات مجانية

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