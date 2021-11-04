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ميقاتي: أدعو الجميع الى اختصار الطريق والقيام بالخطوات المطلوبة للمساهمة في الحل مع التشديد على عودة الحكومة الى العمل بنشاط وايجابية وتعويض الايام التي ضاعت هدراً في مناكفات مجانية

Lebanon 24
04-11-2021 | 05:56
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