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درويش لـ"الجديد": الواضح أن الرئيس ميقاتي يقوم بكل ما يلزم لإعادة لبنان على الخطّ الصحيح وهذا ما رأيناه خلال اجتماعاته في غلاسكو
Lebanon 24
04-11-2021
|
09:36
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