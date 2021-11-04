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درويش لـ"الجديد": الواضح أن الرئيس ميقاتي يقوم بكل ما يلزم لإعادة لبنان على الخطّ الصحيح وهذا ما رأيناه خلال اجتماعاته في غلاسكو

Lebanon 24
04-11-2021 | 09:36
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