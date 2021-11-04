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الخارجية الفرنسية: باريس وشركاؤها يواصلون التشاور بشأن سبل الرد على عدم التعاون الإيراني مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية
Lebanon 24
04-11-2021
|
09:42
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