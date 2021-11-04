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أخبار عاجلة
متحدثة باسم الخارجية الفرنسية: يجب أن يكون لبنان قادرا على التعويل على كل شركائه في المنطقة لمساعدته على الخروج من الأزمة
Lebanon 24
04-11-2021
|
09:50
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