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الأمم المتحدة: أسعار الغذاء في العالم تسجل ارتفاعا هو الأعلى منذ 10 سنوات

Lebanon 24
04-11-2021 | 10:03
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