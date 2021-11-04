لبنان

الخارجية الأميركية: القوات المسلحة اللبنانية تستمر في لعب دور حاسم في الدفاع عن سيادة لبنان

Lebanon 24
04-11-2021 | 10:49
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أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن "اجتماعات قائد الجيش جوزاف عون في الوزارة، شملت وكيلة الوزارة لشؤون الحد من التسلح والأمن الدولي بوني دنيز جنكينز".
 
 
وأشارت الخارجية الأميركية إلى أن "الاجتماعات مع عون ركّزت على شراكتنا طويلة الأمد مع الجيش اللبناني".
 
 
وشدّدت على أن "القوات المسلحة اللبنانية تستمر في لعب دور حاسم في الدفاع عن سيادة لبنان، وتأمين حدوده والحفاظ على الاستقرار".
 
 

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