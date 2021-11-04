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أهالي ضحايا انفجار المرفأ: نصرّ على محاكمة كافة الرؤساء والوزراء أمام المحقق العدلي لأن مجلس محاكمة الرؤساء والوزراء غير مختصّ

Lebanon 24
04-11-2021 | 11:39
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أهالي شهداء انفجار المرفأ: يكفي استهتاراً واستخفافاً بقضيتنا والمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء كذبة كبيرة فما حصل في 4 آب جريمة موصوفة وليس خللاً وظيفياً
lebanon 24
05/11/2021 01:47:30 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: حاولنا قدر المستطاع وسعينا بكل قوة الى ان يبقى الملف القضائي لانفجار مرفأ بيروت في عهدة القضاء ورفضنا التدخل فيه مع التشديد على تصويب الشطط الذي وقع فيه المحقق العدلي، وخاصة في موضوع محاكمة الرؤساء والوزراء
lebanon 24
05/11/2021 01:47:30 Lebanon 24 Lebanon 24
أهالي شهداء انفجار المرفأ: قررنا تنفيذ تحركات مفاجئة وموجعة سترونها في حينها كي لا يفكّر أحد بطمس أو تضييع قضيتنا ونجدد المطالبة بمثول الجميع أمام المحقق العدلي
lebanon 24
05/11/2021 01:47:30 Lebanon 24 Lebanon 24
أهالي ضحايا انفجار المرفأ: من يهاجم القضاء وأهالي 4 آب هو المتهم الاساسي فنحن لا نقبل بتهديد القاضي في وسط العدلية ونرفض تسييس قضيتنا
lebanon 24
05/11/2021 01:47:30 Lebanon 24 Lebanon 24
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