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رويترز: إنتاج السعودية من النفط سيتجاوز 10 ملايين برميل يوميا في كانون الأول للمرة الأولى منذ جائحة كورونا (الجزيرة)

Lebanon 24
04-11-2021 | 12:18
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