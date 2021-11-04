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الخارجية الأميركية: على لبنان العمل مع شركائه لصالح الشعب وترك قنوات الحوار مفتوحة مع دول الخليج (الجزيرة)

Lebanon 24
04-11-2021 | 14:39
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