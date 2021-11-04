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العربية: جمهوريون أميركيون يطالبون بدعم جيش تايوان بـ ملياري دولار سنويًّا لمواجهة الصين

Lebanon 24
04-11-2021 | 16:08
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