أخبار عاجلة

وهاب بعد لقائه عون : شددت على ضرورة معالجة فوضى المستشفيات والملف الصحي وتأمين زيادة التغذية الكهربائية بعد وقف الناس الإشتراكات ووضع خطة للنقل المشترك

Lebanon 24
05-11-2021 | 05:36
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
مباحثات سورية روسية للإسراع في تنفيذ المشاريع الكهربائية المشتركة
lebanon 24
05/11/2021 15:43:31 Lebanon 24 Lebanon 24
زيادة الاجور: نصف معالجة لا بدّ منها
lebanon 24
05/11/2021 15:43:31 Lebanon 24 Lebanon 24
الكاظمي: العراق يسير في الطريق الصحيح ووضعنا خططا طويلة المدى للإعمار (العربية)
lebanon 24
05/11/2021 15:43:31 Lebanon 24 Lebanon 24
الراعي:جولتنا على المسؤولين كانت لدعوتهم لتحمل مسؤولياتهم والتحرك الفعّال لمعالجة الاحداث قبل وقوعها ووضع حد للتدهور الاقتصادي والامني الذي لا يوفر احدا
lebanon 24
05/11/2021 15:43:31 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:35 | 2021-11-05
09:32 | 2021-11-05
09:26 | 2021-11-05
09:16 | 2021-11-05
09:08 | 2021-11-05
08:59 | 2021-11-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website