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الحكومة الإيطالية توقع على بروتوكول يسمح بدخول لاجئين أفغان إلى أراضيها

Lebanon 24
05-11-2021 | 06:36
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