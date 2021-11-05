أخبار عاجلة

البابا فرنسيس يزور قبرص واليونان من 2 إلى 6 كانون الأول

Lebanon 24
05-11-2021 | 07:13
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
رويترز: إنتاج السعودية من النفط سيتجاوز 10 ملايين برميل يوميا في كانون الأول للمرة الأولى منذ جائحة كورونا (الجزيرة)
lebanon 24
05/11/2021 15:44:58 Lebanon 24 Lebanon 24
موقف مؤثر يجمع بايدن والبابا فرنسيس.. هذا ما حصل بينهما
lebanon 24
05/11/2021 15:44:58 Lebanon 24 Lebanon 24
زيارة محتملة من البابا فرنسيس إلى كوريا الشمالية لإحلال السلام
lebanon 24
05/11/2021 15:44:58 Lebanon 24 Lebanon 24
بايدن يصل إلى الفاتيكان للقاء البابا فرنسيس
lebanon 24
05/11/2021 15:44:58 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:35 | 2021-11-05
09:32 | 2021-11-05
09:26 | 2021-11-05
09:16 | 2021-11-05
09:08 | 2021-11-05
08:59 | 2021-11-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website