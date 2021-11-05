أخبار عاجلة

مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: ندعو وحدات الجيش والشرطة والأمن في السودان للكف عن استخدام القوة

Lebanon 24
05-11-2021 | 07:59
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
مبعوث السودان بالأمم المتحدة يقول أن محادثاته أثمرت عن خطوط عريضة لاتفاق مبدئي بين الجيش ورئيس الوزراء لإجراء مزيد من المحادثات (رويترز)
lebanon 24
05/11/2021 15:45:46 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدث باسم المفوضية الأممية لحقوق الإنسان: أطراف النزاع في تغراي كلها ارتكبت خروقا وجرائم حرب
lebanon 24
05/11/2021 15:45:46 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الروسية: سندعو لعقد مؤتمر تحت رعاية الأمم المتحدة لتقديم المساعدات الإنسانية لأفغانستان
lebanon 24
05/11/2021 15:45:46 Lebanon 24 Lebanon 24
مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يصوت بفارق بسيط لصالح إنهاء مهمة بعثة التحقيق الدولية بشأن جرائم الحرب في اليمن
lebanon 24
05/11/2021 15:45:46 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:35 | 2021-11-05
09:32 | 2021-11-05
09:26 | 2021-11-05
09:16 | 2021-11-05
09:08 | 2021-11-05
08:59 | 2021-11-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website