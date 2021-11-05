أخبار عاجلة

البنتاغون: نواصل مراقبة تحركات وأفعال الجيش الروسي في أوكرانيا (العربية)

Lebanon 24
05-11-2021 | 14:39
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
البنتاجون: نراقب أنشطة "غير عادية" للقوات الروسية بالقرب من أوكرانيا
lebanon 24
06/11/2021 04:39:32 Lebanon 24 Lebanon 24
البنتاغون: ندعم قرار الخارجية الأميركية ببيع أسلحة وصواريخ للسعودية (العربية)
lebanon 24
06/11/2021 04:39:32 Lebanon 24 Lebanon 24
البنتاغون: الغارة التي قتلت 10 أفغان في كابل بالخطأ لم تنتهك قانون الحرب (العربية)
lebanon 24
06/11/2021 04:39:32 Lebanon 24 Lebanon 24
البنتاغون: الصين تتوسع في ترسانتها النووية أسرع من المتوقع (العربية)
lebanon 24
06/11/2021 04:39:32 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
19:42 | 2021-11-05
19:28 | 2021-11-05
19:06 | 2021-11-05
19:00 | 2021-11-05
18:46 | 2021-11-05
18:45 | 2021-11-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website