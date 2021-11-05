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أخبار عاجلة
البنتاغون: ندعم قرار الخارجية الأميركية ببيع أسلحة وصواريخ للسعودية (العربية)
Lebanon 24
05-11-2021
|
14:55
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